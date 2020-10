Norwegian Cruise Line: Die Bären brechen durch!

Seit Anfang August ringen Bullen und Bären bei der Aktie der Norwegian Cruise Line um die Vorherrschaft an der 50-Tagelinie. Sie verläuft aktuell bei 16,79 US-Dollar und weist momentan einen nahezu horizontalen Verlauf aus. Nachdem der Kurs am Freitag daran gescheitert ist, das Hoch bei 18,91 US-Dollar noch einmal zu erreichen, steht in dieser Woche wieder der EMA50 im Mittelpunkt.

