Norwegian Cruise Line Aktie: Ein interessanter Aspekt!

Der Blick auf die Details der Halbjahreszahlen der Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (kurz “Norwegian Cruise Line”) bringt einige interessante Aspekte zutage. Denn da findet sich unter den Passiva der Bilanz der Punkt „Advance ticket sales“ also Verpflichtungen aufgrund von bereits erfolgten Ticketverkäufen. Hier wurde per 30.6.2020 eine entsprechende Verpflichtungs-Höhe im Volumen von rund 1,1 Mrd. Dollar angegeben. Die Höhe der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung