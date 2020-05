Norwegian Cruise Line Aktie: Weiter in Risikozone!

Norwegian Cruise Line Aktie: Das Wertpapier rangiert weiter in der Risikozone. Diese ist bestimmt durch ein spitz zulaufendes Dreieck. Die Chartformation wird auch Wimpel genannt und ist in der Regel Trend-bestätigend. Sollte die Unterkante bei etwa 10 USD gerissen werden, so ist für die Norwegian Cruise Line mit weiteren Abschlägen in Richtung 7,03 USD (Märztief) und 5,00 USD zu rechnen. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



