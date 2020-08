Norwegian Cruise Line Aktie: Weiter im Krisenmodus!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Bekanntlich befinden sich die großen, börsengelisteten Kreuzfahrtunternehmen derzeit in einer Krisensituation. Denn die Einnahmen sind größtenteils weggebrochen (keine Kreuzfahrten) – die Ausgaben konnten jedoch üblicherweise nicht so schnell im selben Umfang gesenkt werden. Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (kurz “Norwegian Cruise Line”) ist da keine Ausnahme. Im 1. Halbjahr 2020 hat das Unternehmen den aktuellen Zahlen zufolge tiefrote Zahlen geschrieben: Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung