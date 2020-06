Norwegian Cruise Line Aktie: Wahrlich kein Wunder!

Anfangs der zurückliegenden Woche kam plötzlich Hoffnung auf: Die Aktie des von der Corona-Pandemie gebeutelten Kreuzfahrt-Unternehmens Norwegian Cruise Line (NCL) stieg und stieg. Von einem Kurs bei 14,70 Euro noch am vorvergangenen Donnerstag ging es bis zum Handelsschluss am Montag bereits auf 17,62 Euro. Am Dienstag übersprang die NCL-Aktie kurzzeitig gar die 20-Euro-Marke. Doch die Hausse erwies sich als Strohfeuer, bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung