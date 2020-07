Norwegian Cruise Line Aktie: Sie überzeugt noch nicht!

Norwegian Cruise Line Aktie: So richtig überzeugend ist das bisher nicht. Die Bullen konnten den Kurs des Wertpapiers zwar stabilisieren. Allerdings fällt er mit dem gestrigen Handelstag schon wieder bedenklich ab. Sollte nun die aufwärts gerichtete Trendkanal-Unterkante durchbrochen werden, so kommt schnell die 9,24 USD Marke in den Fokus. Zudem kann man die Aufwärtsbewegung seit März als Bärenflagge ansehen. Wenn dann ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung