Norwegian Cruise Line Aktie: Das Interesse ist riesig!

Die Aktie von Norwegian Cruise Line (NCL) war in der vergangenen Woche richtig unter die Räder gekommen: Am Dienstag noch waren die Papiere des norwegischen Kreuzfahrtunternehmens in Frankfurt mit 25,49 Euro gehandelt worden, danach ging es rasant abwärts. Bei 14,70 Euro erst fand die NCL-Aktie am Donnerstag ihren Boden, ein Absturz um mehr als 40 Prozent. Doch seitdem tut sich etwas ...



