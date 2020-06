Norwegian Cruise Line Aktie: Grenzenloser Optimismus!

Bei lediglich 13,75 Euro notierte die Aktie von Norwegian Cruise Line noch zum Börsenschluss am vorletzten Freitag in Frankfurt. Das ist längst Geschichte. Nachdem die Papiere des durch die Coronakrise schwer angeschlagenen Kreuzfahrtanbieters im Laufe der Woche bereits deutlich dazugewonnen hatten, setzte die Aktie von Norwegian am Freitagnachmittag zu einem irren Sprung um insgesamt gut 23 Prozent an. Von 17,10 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung