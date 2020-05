Norwegian Cruise Line Aktie: Fraglos ein Phänomen!

Die Aktie von Norwegian Cruise Line ist am Handelsplatz Frankfurt mit einem Plus von rund sieben Prozent auf bis zu 13,66 Euro in die neue Börsenwoche gestartet. Damit haben die Papiere des norwegischen Kreuzfahrt-Unternehmens in den letzten acht Handelstagen mittlerweile rund ein Drittel an Wert zugelegt: Bei lediglich 9,45 Euro notierte Norwegian noch am 13. Mai. Dass gerade jetzt die Zuversicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



