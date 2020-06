Norwegian Cruise Line Aktie: Es fehlt noch überall ein bisschen!

Die Kreuzfahrtindustrie wurde von der weltweiten Corona-Pandemie mit am heftigsten getroffen: Seit Monaten findet keine einzige Fahrt mit Touristen mehr statt, wann es bei Anbietern wie Carnival, TUI Cruises oder Norwegian Cruise Line (NCL) wieder weitergehen kann, ist noch völlig offen. Dennoch geht es mit der NCL-Aktie in dieser Woche wieder nach oben. Nach einem Schlusskurs von 13,47 Euro am Freitag, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung