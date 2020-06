Norwegian Cruise Line Aktie: Der Durchbruch!

Unglaublich, was die Norwegian Cruise Line in den vergangenen Tagen schaffte. Das Unternehmen ist in den Augen zahlreicher Analysten mit schwerem Gepäck in die Hauptversammlung gegangen. Die Norweger lassen ihre Schiffe im dritten Quartal „freiwillig“ im Hafen liegen. Die Geschäfte für das laufende Jahr sind weitgehend zusammengebrochen. Dennoch hat der Kurs der Aktie mit einem Plus von 2,7 % einen wahren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



