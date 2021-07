Norwegian Air Shuttle-Aktie: Das war historisch!

Die Aktie von Norwegian Air Shuttle war am Montag Historisches widerfahren: In Frankfurt notierten die Papiere des Billigfliegers zeitweilig bei nur noch 0,94 Euro, so tief wie nie. Es ist wohl die Sorge vor der Delta-Variante des Corona-Virus, die zum Wochenstart sämtliche Aktien ins Minus drückte, und Titel aus der Reisebrache insbesondere. Doch die Norwegiam-Aktie scheint das Schlimmste überstanden zu haben. Norwegian-Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!