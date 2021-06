Norwegian Air Shuttle-Aktie: Die große Verunsicherung!

Das Positive vorab: Die Aktie von Norwegian Air Shuttle hat das Schlimmste wohl hinter sich. 94 Cent waren die Papiere der norwegischen Billigfluglinie am 28. Mai nur noch wert. Seitdem hat sich die Aktie wieder ganz ordentlich erholt. Allerdings kommt sie auch nicht mehr so recht in die Spur. Nachdem Norwegian Air Shuttle sich zum Wochenbeginn wieder auf bis zu 1,25 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



