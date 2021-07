Norwegian Air Shuttle-Aktie: Das gefällt überhaupt nicht

Die Aktie der norwegischen Fluggesellschaft Norwegian Air Shuttle liegt am Boden. Nach der Quasi-Pleite kommt der Kurs nicht mehr nach oben. Zumal die Zukunft noch nicht so richtig rosig aussieht. Es bleibt nun nur eine kleine Fluggesellschaft übrig. Die Gewinne werden wohl kaum in den Himmel wachsen.

Boni-Diskussion bei Norwegian Air Shuttle

