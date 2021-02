Norwegian-Air-Shuttle-Aktie: Weiter auf Talfahrt!

Die Bären der Norwegian-Air-Shuttle-Aktie halten das Zepter weiterhin in der Hand. So kommt es am heutigen Handelstag zum Anlaufen der Zone um 5,00 Euro. Diese bietet noch etwas Unterstützung. Allerdings ist es dann auch nicht mehr allzu weit bis zur nächstgrößeren Unterstützung von 4,20 Euro. Diese ist begründet durch das Tief.

Als nächsttiefere Unterstützung kommt der Bereich von 2,81 Euro in