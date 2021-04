Norwegian Air Shuttle-Aktie: Viel ist nicht geblieben!

Ende März kam für die krisengebeutelte Billig-Airline Norwegian Air Shuttle so etwas wie ein Befreiungsschlag. In Irland segnete ein Gericht Pläne für eine Sanierung des Unternehmens ab, was CEO Jacob Schram als das „Ticket für den Neuanfang“ bezeichnete.

Die Pläne sehen vor, umgerechnet etwa 440 Millionen Euro an neuem Kapital aufzunehmen, das meiste davon soll von neuen Investoren stammen. Allerdings ist das ...



