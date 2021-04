Norwegian Air Shuttle-Aktie: Unverändertes Bild!

An ein Wunder glaubt hier schon lange keiner mehr. Norwegens Billigfluggesellschaft vegetiert langsam, aber sicher ihrem Untergang entgegen. Daran besteht zum jetzigen Zeitpunkt quasi kein Zweifel mehr. Man müsste schon mehr als ein Optimist sein, um sein Geld hier mit ernsthaften Absichten anzulegen. Ein Investment in das Unternehmen gleicht inzwischen einer unaufhaltbaren Wertverbrennung. Auch in der vergangenen Woche sorgte die Norwegian Air ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!