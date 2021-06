Norwegian Air Shuttle-Aktie: Nicht die leiseste Spur!

Die Aktie von Norwegian Air Shuttle bekommt einfach keinen Wind mehr unter die Flügel. Seit ihrem Einbruch am 25. Mai, von mehr 2,32 Euro ging es damals binnen eines Tages auf nur noch 1,14 Euro, gingen die Papiere der Billigfluglinie in einen ausgeprägten Seitwärtstrend über. Am Montag schloss die Norwegian-Aktie nach einem Abschlag von knapp einem Prozent bei 1,10 Euro. Von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



