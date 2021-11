Norwegian Air Shuttle-Aktie: Lage hellt langsam auf!

Während der jüngsten Tage zieht die Norwegian Air Shuttle-Aktie wieder zur Oberseite an. In diesem Rahmen wird die Oberkante der bereits seit Ende Mai vorherrschenden Seitwärtsphase ins Visier genommen. Preislich reden wir von der etwa 1,20-EUR-Marke. Die Anstiege der letzten Tage erfolgen unter hohem Volumen, was grundsätzlich gesehen ein gutes Zeichen ist. Auf der Unterseite hat sich währenddessen eine Unterkante von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung