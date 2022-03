Norwegian Air Shuttle-Aktie: Kleiner Dämpfer!

Die Norwegian Air Shuttle-Aktie hat sich bislang in diesem Jahr noch nicht wirklich bewegt. Aktuell hat der Titel in der YTD Betrachtung 3,72 Prozent verloren. Vorige Woche ist der Kurs weiter nach oben gewandert: 0,71 Prozent hat der Titel in den vergangenen fünf Tagen gewonnen. Im Tagesverlauf bis 21:19 Uhr MEZ machte das Papier ein Plus von 0,76 Prozent – und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung