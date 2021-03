Norwegian Air Shuttle-Aktie: Die Kauflaune ist zurück

Die Notierungen der Norwegian-Air-Shuttle-Aktie zogen im Dezember sprunghaft an und in einer steilen Aufwärtsbewegung drangen die Bullen bis zum 29. Dezember auf ein Hoch bei 109,69 Norwegischen Kronen vor. Es konnte anschließend jedoch nicht weiter ausgebaut werden, sodass der Wert in eine Konsolidierung überging und bis Ende Januar auf die Marke von 50 NOK zurückgeworfen wurde.

