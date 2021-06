Norwegian Air Shuttle-Aktie: Jetzt wird es ganz eng!

Die Aktie von Norwegian Air Shuttle steht am letzten Handelstag der Woche vor einer spannenden Frage: Ende Mai noch mit weniger als einem Euro bewertet, hatten sich die Papiere der Billig-Airline wieder deutlich erholt. 1,22 Euro standen am 2. Juni wieder auf dem Kurszettel der Norwegian-Aktie – doch seitdem ist die Luft raus. Mehr noch: Am Donnerstag bereits hielten die Papiere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



