Norwegian Air Shuttle-Aktie: Fliegt sie wieder?

Die Norwegian Air Shuttle-Aktie befindet sich nun schon seit über zwei Monaten im Aufwind. Nachdem die Aktie des norwegischen Billigfliegers im Dezember ihr Jahrestief bei ca. 0,9 Euro markierte, hat sich inzwischen auf 1,3 Euro zugelegt – ein sattes Plus von über 40 Prozent in so kurzer Zeit! Dürfen sich Anleger nun über eine dreistellige Rendite im aktuellen Jahr freuen?

