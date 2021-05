Norwegian Air Shuttle-Aktie: Eine wilde Fahrt!

Wer beim Billigflieger Norwegian Air Shuttle investiert ist, braucht dieser Tage starke Nerven. In der vergangenen Woche sprang das Papier am Mittwoch noch um über 60 Prozent aufwärts, nur um am Folgetag wieder um 22 Prozent in Richtung Süden zu korrigieren und am Freitag wieder um knapp 15 Prozent zuzulegen.

Ein derart sprunghaftes Verhalten ist selbst für die Norwegian Air Shuttle-Aktie alles ...



