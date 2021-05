Norwegian Air Shuttle-Aktie: Der Druck bleibt hoch

Im Dezember vollzog die Norwegian-Air-Shuttle-Aktie einen sehr dynamischen Anstieg. In seinem Verlauf wurde am 18. Dezember zwischen 0,75 und 42,98 Norwegischen Kronen eine gewaltige Kurslücke gerissen. In sie ist der Kurs Anfang Mai wieder eingetreten, nachdem die Versuche der Käufer, den 50-Tagedurchschnitt zu behaupten, gescheitert sind.

Im Tief gaben die Notierungen bis zum 14. Mai auf 21,57 NOK nach. Seitdem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung