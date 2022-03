Norwegian Air Shuttle-Aktie: Doch alles nicht so schlimm?

Von Beginn des Ukraine-Krieges bis Anfang März hat die Norwegian Air Shuttle-Aktie ca. 30 Prozent an Wert verloren. Doch seit einigen Tagen ist das Papier des norwegischen Billigfliegers wieder im Aufwind und hat knapp 15 Prozent an Wert gewonnen. Sind die Auswirkungen des Krieges und der Sanktionen gegen Russland doch nicht so gravierend für die Fluggesellschaft?

Wie stark wirkt sich der Ölpreis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!