Norwegian Air Shuttle-Aktie: Bittere Pillen!

Die Fluggesellschaft Norwegian Air Shuttle ist eine Billigfluglinie mit mehreren Tochtergesellschaften, die Anlegern bisher sehr starke Kopfschmerzen bereitet hat und eine Geschichte der übelsten Art an der Wall Street ist. Es gibt kaum Aktien, bei denen ein Investment ein schlimmeres Ende genommen hat – Themen wie Wirecard einmal ausgenommen. An ihren besten Tagen kratzte der gut laufende Billigflieger an der Marke ...



