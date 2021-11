Norwegian Air Shuttle-Aktie: Im Aufwind!

Die Norwegian Air Shuttle-Aktie hat in den letzten Jahren ihren Besitzern fast nur Tränen in die Augen getrieben. Doch seit zwei Monaten ist der Kurs des norwegischen Billigfliegers wieder im Aufwind. Nach einem Allzeittief Ende September bei 0,88 Euro hat sich die Aktie in den letzten Wochen wieder auf 1,08 Euro verteuert – immerhin ein kurzfristiges Plus von knapp über 20 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung