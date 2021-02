Norwegian-Air-Aktie: Stunde der Wahrheit

Weitere Suchergebnisse zu "Weichai Power":

Die gesamte Tourismusbranche wurde von der Corona-Krise hart getroffen, das galt auch für die Luftfahrt. Kaum ein Unternehmen aber erwischte es so schwer wie Norwegian Air Shuttle. Fast die komplette Flotte des Billigfliegers blieb am Boden, Verluste türmten sich auf, die Gesellschaft konnte nur durch staatliche Hilfen am Leben gehalten werden.

Am Freitag nun schlug gewissermaßen die Stunde der Wahrheit für Norwegian ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung