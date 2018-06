Norwegens Notenbank deutet Zinsanhebung im September an

OSLO (dpa-AFX) - In Norwegen stehen die Zeichen auf höhere Zinsen.



Die Notenbank hielt am Donnerstag zwar zunächst an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Der Leitzins bleibt damit vorerst bei 0,5 Prozent. Nach ihrer Zinssitzung gab die Zentralbank aber deutliche Hinweise auf eine baldige Anhebung. Der Leitzins werde voraussichtlich im September steigen, sagte Notenbankchef Oystein Olsen nach der Sitzung der Zentralbank in Oslo.

Dies ist der bislang deutlichste Hinweis der Zentralbank auf eine anstehende Zinsanhebung. Die norwegische Krone reagierte mit Kursgewinnen auf das Signal. Zum Euro legte sie um 0,6 Prozent zu, zum US-Dollar um 0,4 Prozent. Die Renditen norwegischer Staatsanleihen stiegen nach der Entscheidung spürbar an. Der Aktienmarkt reagierte dagegen mit Verlusten.

Der konjunkturelle Aufschwung in Norwegen halte an, heißt es in einer Erklärung zum Zinsentscheid. Auch der Wirtschaftsausblick rechtfertige höhere Zinsen. Allerdings sei ein vorsichtiges Vorgehen mit graduellen Anhebungen geboten, unterstrich die Notenbank./bgf/jsl/jha/