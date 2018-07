Hamburg (ots) -Die Norweger gehören zu den glücklichsten Menschen der Erde. Wieder norwegische Kronzprinz Haakon daran arbeitet, sein Land aktuellund in Zukunft weiter zu verbessern, welche Highlights man sich alsBesucher in Norwegen unbedingt ansehen sollte und wie er persönlichseine Rolle als Vorbild sieht, verrät Kronprinz Haakon in deraktuellen GEO SPECIAL-Ausgabe "Norwegen".Ein besonderes Anliegen ist dem Kronprinzen dieNachwuchs-Förderung in seinem Land: "Ich glaube, dass die jungenMenschen in Norwegen ein großes Interesse an der Gesellschaft und derZukunft haben. Immer wenn ich jungen Leuten begegne, bin ich beruhigtund fühle mich darin bestärkt, dass die Zukunft gut wird." DieJugend, so der Kronprinz, habe den festen Glauben, zu allem in derLage zu sein: "Das ist großartig! Wir können Fantastischeserschaffen, wenn wir zusammenarbeiten."Der natur- und sportbegeisterte Kronprinz empfiehlt außerdem seinepersönlichen Highlights - die Fjorde der Westküste, Skifahren imNorden und eine besonders ungewöhnliche Sportart für ganz Mutige: "Anden Stränden der Lofoten kann man sogar surfen und kitesurfen. Es istdort ziemlich kalt, aber mit einem Neoprenanzug im Sommer kann dasgehen."Die neue Ausgabe GEO Special (4/2018) ist seit dem 11. Juli imHandel erhältlich.Pressekontakt:Marina HoffmannPR/Kommunikation GEO20444 HamburgTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 3879E-Mail hoffmann.marina@guj.deInternet www.geo.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, GEO Special, übermittelt durch news aktuell