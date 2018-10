Norwegen und Großbritannien verhandeln über Zeit nach Brexit

OSLO (dpa-AFX) - Für Norweger in Großbritannien und Briten in Norwegen soll sich durch den Brexit nichts ändern.



Das erklärten am Dienstag die britische Premierministerin Theresa May und ihre norwegische Amtskollegin Erna Solberg beim 70. Treffen des Nordischen Rates in Oslo. Für den Fall eines harten Brexits sollen Staatsbürger beider Länder ihre jeweiligen Rechte in Bezug auf Aufenthalt und Arbeit im Gastland behalten.

Ein gemeinsames Abkommen für den Fall eines Ausstiegs Großbritanniens aus der EU ohne Einigung über die zukünftigen Beziehungen zur EU stehe kurz vor der Fertigstellung, sagte Solberg. "Wir werden alle britischen Staatsbürger, die in Norwegen wohnen, so behandeln, dass sie die gleichen Möglichkeiten haben wie zuvor. Für die Zukunft von Briten in Norwegen und deren Familien ist das beruhigend", sagte sie weiter. "Sie sind willkommen, hier zu bleiben."

Norwegen ist kein EU-Staat, unterhält als Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums aber enge Beziehungen zum Staatenbund und ist Mitglied des Schengen-Raums.