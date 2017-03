Norwegen: Die heißesten Aktien der glücklichsten Menschen! (Norsk Hydro, Royal Carribean Cruises, Statoil, Marine Harvest)

Weitere Suchergebnisse zu "Norsk Hydro":

Liebe Leser,

seit gestern wissen wir: Die Norweger sind noch glücklichere Menschen als wir Deutsche. Logische Konsequenz: Die Norweger müssen kurz vorm Platzen sein. Ist auf Dauer auch nicht gesund. Frei nach dem Motto „Glückliche Hühner legen die gesündesten Eier“ fragte ich mich sogleich: Horten die glücklichen Norweger auch die besseren Aktie?

Norsk Hydro und Royal Caribbean

Zumindest haben die Skandinavier einige interessante Unternehmen am Start, so viel sei vorweggenommen. Dazu gehört beispielsweise das Kreuzfahrtunternehmen Royal Caribbean Cruises. Lässt sich mit so einem Dampfer wirklich Geld verdienen, werden Sie sich vielleicht fragen. Wenn man das Geschäft so aufzieht wie die Norweger, schon. Bereits seit längerer Zeit ist ein Boom in diesem Tourismussegment zu beobachten. Etwa 6,6 Mio. Europäer buchen Kreuzfahrt – Tendenz steigend. Entsprechend steigt und steigt die Aktie. Nur im letzten Jahr gab es aufgrund der Terrorangst eine leichte Delle beim Aktienkurs. Doch angesichts glänzender Aussichten für 2017 hat die Aktie längst wieder auf volle Fahrt voraus geschaltet.

Norsk Hydro repräsentiert hingegen die traditionelle Industriewirtschaft Norwegens. Der Erzeuger von Strom und Aluminium hat im vergangenen Jahr dank des Preisanstiegs bei Aluminium wieder kräftig verdient. Infolgedessen schoss die Aktie fast um 60 % nach oben.

Statoil und Marine Harvest

Der andere Riesenkonzern des Landes ist Statoil, dessen Kurswert natürlich durch die Ölpreiskrise 2015/16 und eines Verlusts von etwa 8 Mrd. Dollar in 2015 mächtig unter die Räder kam, aber inzwischen wieder Erholungstendenzen zeigt. Bis zu den Topwerten in 2014 ist es allerdings derzeit noch ein weiter Weg. Oder lassen Sie mich es anders formulieren: Wenn Sie sich die damaligen Werte anschauen, bekommen Sie eine Ahnung, welches Potenzial die Aktie in sich birgt.

Marine Harvest ist wiederum das totale Kontrastprogramm. Dem Normalbürger dürfte der Name des Unternehmens kaum etwas sagen. Echten Börsenfans dürfte er jedoch umso eher geläufig sein. Denn der Betreiber von Lachsfarmen wächst seit Jahren beständig und ist inzwischen mehr als nur ein Börsengeheimtipp. Ein Ende des Wachstums ist noch nicht abzusehen. Nur so viel: Die Nachfrage nach Lachs soll sich in den kommenden drei bis vier Jahren nochmals verdoppeln.

Kursentwicklung in den letzten 12 Monaten

Norsk Hydro +58,21 % Royal Caribbean Cruises +35,55 % Statoil +14,82 % Marine Harvest +13,30 %

Ein Beitrag von Laurenz Erwald.