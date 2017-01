Norwegen beginnt als erstes Land der Welt mit UKW-Abschaltung

OSLO (dpa-AFX) - Norwegen hat am Mittwoch als erstes Land der Welt mit der Abschaltung der UKW-Wellen begonnen.



In der Region Nordland sollten ab 11.11 Uhr keine UKW-Sender mehr zu empfangen sein, wie das Kulturministerium der Deutschen Presse-Agentur sagte. Nach und nach sollen bis Ende des Jahres auch die UKW-Radios in den anderen Landesteilen verstummen. Nur einige Lokalradios dürfen bis 2022 noch auf UKW weitersenden.

Die Entscheidung, komplett auf digitales Radio umzusteigen, hatte das Parlament kurz vor Weihnachten 2016 endgültig abgesegnet. Besserer Empfang und mehr Sender sind die Hauptargumente für die Umstellung.

Viele Norweger sind über das Ende der UKW-Ära unglücklich - obwohl laut der Regierung mehr als 99 Prozent der Haushalte im Land sicheren Digitalempfang haben. Allerdings sind viele Autos nicht mit der nötigen Technik ausgerüstet. Nur ein knappes Drittel der Norweger hat laut einer aktuellen Umfrage bereits DAB-Empfang im Wagen./wbj/DP/stb