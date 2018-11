Northwest Ind: Unmöglich!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Northwest Ind unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Die Northwest Ind-Aktie notierte am 21.11.2018 mit 45,4 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist OTC US.

Unsere Analysten haben Northwest Ind nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Northwest Ind-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 44 USD. Der letzte Schlusskurs (45,4 USD) weicht somit +3,18 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (44,65 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,68 Prozent Abweichung). Die Northwest Ind-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Northwest Ind-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 14,29 ist die Aktie von Northwest Ind auf Basis der heutigen Notierungen 43 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Banking" (25,13) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Northwest Ind. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Northwest Ind daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Northwest Ind von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.