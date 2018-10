Northwest Ind: Muss man sich damit wirklich beschäftigen?

Am 26.10.2018 ging die Aktie Northwest Ind an ihrem Heimatmarkt OTC US mit dem Kurs von 44,4 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Northwest Ind einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Northwest Ind jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Northwest Ind investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,73 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Banking einen Mehrertrag in Höhe von 0,05 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Northwest Ind. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Northwest Ind daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Northwest Ind von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Northwest Ind liegt bei einem Wert von 12,98. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Banking" (KGV von 25,34) unter dem Durschschnitt (ca. 49 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Northwest Ind damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.