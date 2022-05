Northwest Biotherapeutics-Aktie: Aus der Traum?

Die Northwest Biotherapeuitcs-Aktie legte in jüngster Zeit eine erstaunliche Entwicklung aufs Parkett. Anfang Mai konnte das Papier sich mit hohem Tempo in die Höhe schwingen, wohl in Erwartung an gute Neuigkeiten aus laufenden Studien rund um Krebsmedikamente und die neuen Zahlen des Unternehmens. Beides liegt mittlerweile vor, scheint die Aktionäre aber nicht überzeugen zu können. Zwar konnte das Unternehmen seine… Hier weiterlesen