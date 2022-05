Northwest Biotherapeutics-Aktie: Alles nur halb so wild?

Die Northwest Biotherapeutics-Aktie ist in den vergangenen Wochen in die Höhe geschossen. Zwischen April und der ersten Handelswoche dieses Monats stieg der Aktienkurs um mehr als 160 Prozent. Diese Gewinne haben sich nun in Luft aufgelöst. In dieser Handelswoche kam es nach der Vorlage der Quartalsergebnisse zu einem regelrechten Absturz, bei dem der Aktienkurs um bis zu 70 Prozent auf… Hier weiterlesen