Northwest Bancshares: War die Aufregung umsonst?

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Northwest Bancshares per 28.12.2019, 09:10 Uhr bei 16.56 USD. Northwest Bancshares zählt zum Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung".

Die Aussichten für Northwest Bancshares haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Northwest Bancshares-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Northwest Bancshares-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Alles in allem erhält Northwest Bancshares eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Northwest Bancshares. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 66,67 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Northwest Bancshares momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Northwest Bancshares ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 52,91). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Northwest Bancshares wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 15,33 und liegt mit 31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Thrifts & Hypothekenfinanzierung) von 22,33. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Northwest Bancshares auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.