Northwest Analytics ernennt Peter Guilfoyle mit Wirkung zum 12. November 2019 zum Chief Executive Officer, President und Director

Portland, Oregon (ots/PRNewswire) - Der Vorstand von NorthwestAnalytics gab die Ernennung von Peter Guilfoyle zum Chief ExecutiveOfficer, President und Director bekannt. Der ehemalige CEO RobertWard wird eine beratende Funktion übernehmen. Diese Änderungen wurdenzum 12. November 2019 wirksam.Peter Guilfoyle war vor seiner Ernennung Vice President ofMarketing für Northwest Analytics. Einer aktuellen Marktstudiezufolge (Publitek, Nov. 2018) erreichte das Unternehmen mit Guilfoylein dieser Rolle den ersten Platz für Produktionsanalyseunternehmenmit ungestützter Markenbekanntheit. Außerdem positionierte Guilfoyledie Vorzeigeplattform des Unternehmens, NWA Focus EMI®, als Grundlagefür Industry 4.0 und digitale Transformationsinitiativen für globaleHersteller."Peter Guilfoyle ist die richtige Person für die Leitung vonNorthwest Analytics. Er beherrscht das Geschäft meisterhaft und istnachweislich in der Lage, Ergebnisse zu erzielen und gegen größereWettbewerber zu gewinnen", so der Vorstandsvorsitzende Cliff Yee."Northwest Analytics ist unglaublich gut positioniert, um weiterhinMarktanteile bei der Entwicklung innovativer Analyselösungen zugewinnen, die den Erfolg unserer Kunden auf einzigartige Art undWeise sicherstellen und ein nachhaltiges Umsatzwachstum ermöglichen."Guilfoyle erklärte: "Mit den Gewinnen, die in der Fertigung durchdie Einbeziehung von Industry 4.0 und der digitalen Transformationerzielt werden sollen, sind Northwest Analytics und die NWA FocusEMI®-Plattform einzigartig positioniert, um nicht nur die Grundlagefür diese Programme zu schaffen, sondern auch ihre Skalierung imgesamten Unternehmen zu ermöglichen. Wir freuen uns, ein zentraleRolle bei den langfristigen positiven Ergebnissen und dem Erfolgunserer Kunden zu spielen.Bevor Guilfoyle im Jahr 2010 zu Northwest Analytics kam, war erExecutive Vice President bei Coaxis und Viewpoint Software. Er hateinen Bachelor und Master of Science der Virginia CommonwealthUniversity.Informationen zu Northwest AnalyticsNorthwest Analytics ist der führende Anbieter von Industry4.0-Fertigungsanalytik-Lösungen für Hersteller und liefertProzessentscheidungshilfen für 35 % der Forbes 1000-Hersteller undmehr als 3.000 Kunden weltweit. Northwest Analytics konzentriert sichausschließlich darauf, Herstellern mehr Einsicht in ihre operativenAbläufe zu bieten und eine auf Analysen basierte Entscheidungsfindungzu ermöglichen. Ihre leistungsstarke und einfach zu bedienende Suitevon Produktionsanalyselösungen ist auf unternehmensweite Integration,Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtet. Northwest Analyticsist der bevorzugte Partner, wenn es darum geht, Kunden bei derSteigerung der Betriebseffizienz und der Durchsatzleistung zuunterstützen und gleichzeitig einen schnellen und effektiven ROI zuerzielen. Bitte besuchen Sie für weitere Informationenwww.nwasoft.com.