Northview Apartment Real Estate Investment: Achtung, lieber Anleger!

Für die Aktie Northview Apartment Real Estate Investment stehen per 26.10.2018 25,53 CAD an der Heimatbörse Toronto zu Buche.

Nach einem bewährten Schema haben wir Northview Apartment Real Estate Investment auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Northview Apartment Real Estate Investment-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 4 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Northview Apartment Real Estate Investment-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Northview Apartment Real Estate Investment vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 27,67 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 8,37 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (25,53 CAD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Northview Apartment Real Estate Investment somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Northview Apartment Real Estate Investment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An drei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Northview Apartment Real Estate Investment auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Bei Northview Apartment Real Estate Investment konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Northview Apartment Real Estate Investment in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Hold"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Northview Apartment Real Estate Investment für diese Stufe daher ein "Hold".