Northrop Grumman: Da kann man nur noch staunen?

Weitere Suchergebnisse zu "Northrop Grumman":

Am 11.09.2018, 04:08 Uhr notiert die Aktie Northrop Grumman an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 303,98 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Northrop Grumman entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Northrop Grumman heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 19,07 Punkten, zeigt also an, dass Northrop Grumman überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Buy"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Der RSI25 liegt bei 40,94, was bedeutet, dass Northrop Grumman hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. Zusammen erhält das Northrop Grumman-Wertpapier damit ein "Buy"-Rating in diesem Abschnitt.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Northrop Grumman-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 13 Buy, 7 Hold, 0 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 353,06 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 16,29 Prozent erzielen, da sie derzeit 303,59 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Dividende: Northrop Grumman schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Aerospace & Defense auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,6 % und somit 0,31 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 1,9 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".