Northrop Grumman Aktie: Quartalsdividende 1,32 Dollar je Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Northrop Grumman":

Beim Rüstungsunternehmen Northrop Grumman Corporation (kurz „Northrop Grumman“) läuft es offensichtlich gut. Waffensysteme werden offensichtlich stark nachgefragt, was weltpolitisch gesehen durchaus bedauert werden kann. Bei Northrop Grumman lässt das indes die Kasse klingeln. Der Konzern beschäftigt laut eigenen Angaben über 90.000 Mitarbeiter/innen und formuliert es so: Man löse die „härtesten Probleme“ („the toughest problems“). Und zwar im Weltraum, in der Luftfahrt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung