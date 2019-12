Northrop Grumman Aktie: 1,32 Dollar Dividende ausgeschüttet!

Weitere Suchergebnisse zu "Northrop Grumman":

Am Freitag meldete sich die Northrop Grumman Corporation (kurz “Northrop Grumman“) mit der Nachricht, dass zum 1. Januar 2020 die Mitarbeiterin Lesley Kalan nicht nur „corporate vice president“ werden wird, sondern auch „development officer“. Sie werde weiterhin direkt an die CEO (sowie chairman) Kathy Warden berichten. In ihrer erweiterten Rolle soll Mrs. Kalan dann unter anderem auch für die Entwicklung und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung