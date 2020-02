Northland Power: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "Northland Power":

An der Börse Toronto notiert die Aktie Northland Power am 02.02.2020, 14:03 Uhr, mit dem Kurs von 29.8 CAD. Die Aktie der Northland Power wird dem Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" zugeordnet.

Die Aussichten für Northland Power haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Northland Power liegt mit einer Dividendenrendite von 4,02 Prozent aktuell nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche hat einen Wert von 3,51, wodurch sich eine Differenz von +0,5 Prozent zur Northland Power-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Northland Power. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Northland Power-RSI ist mit einer Ausprägung von 10,28 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 12,16, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Buy" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".