Northland Power: Augen auf!

Für die Aktie Northland Power stehen per 17.03.2020, 19:26 Uhr 26.08 CAD an der Heimatbörse Toronto zu Buche. Northland Power zählt zum Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler".

Die Aussichten für Northland Power haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Northland Power-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 3 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (32,08 CAD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 32,19 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 24,27 CAD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Northland Power eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Northland Power konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Northland Power auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,46 Prozent und liegt damit 0,95 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler, 3,52). Die Northland Power-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.