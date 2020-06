Northern United Publishing & Media: Ein unsicheres Investment?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Northern United Publishing & Media, die im Segment "Telekommunikationsdienste" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 27.06.2020, 09:35 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shanghai mit 7.17 .

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Northern United Publishing & Media auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Northern United Publishing & Media investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,14 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,69 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Northern United Publishing & Media konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Northern United Publishing & Media auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Northern United Publishing & Media-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 6,45 mit dem aktuellen Kurs (7,17 ), ergibt sich eine Abweichung von +11,16 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (6,27 ) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+14,35 Prozent), somit erhält die Northern United Publishing & Media-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.