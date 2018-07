Northern New Energy: Was muss ich hier unbedingt beachten?

Am 25.07.2018 ging die Aktie Northern New Energy an ihrem Heimatmarkt Hong Kong mit dem Kurs von 0,37 HKD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Restaurants".Unser Analystenteam hat Northern New Energy auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Fundamental: Northern New Energy ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Renewable Energy) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 23,75 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 80 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 118,14 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

