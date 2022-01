Northern Minerals, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Northern Minerals":

Der Kurs der Aktie Northern Minerals -Australia steht am 06.01.2022, 16:28 Uhr bei 0.055 AUD. Der Titel wird der Branche "Diversified Metals & Mining" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Northern Minerals -Australia nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Northern Minerals -Australia haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Northern Minerals -Australia wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Northern Minerals -Australia auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Northern Minerals -Australia-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,04 AUD. Der letzte Schlusskurs (0.055 AUD) weicht somit +37,5 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (0,06 AUD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,33 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Northern Minerals -Australia-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Northern Minerals -Australia-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.