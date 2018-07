Northern Lights IV -QuantX Dynamic Beta US Equity: Gut oder schlecht?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Northern Lights IV -QuantX Dynamic Beta US Equity unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die Northern Lights IV -QuantX Dynamic Beta US Equity-Aktie notierte am 24.07.2018 mit 29,805 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Cboe BZX.Unsere Analysten haben Northern Lights IV -QuantX Dynamic Beta US Equity nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Northern Lights IV -QuantX Dynamic Beta US Equity in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

